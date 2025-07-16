İsrail, Süveyda'da Suriye tanklarını vurdu

İsrail ordusu, Suriye’deki saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’nin güneyinde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrine doğru ilerleyen Suriye ordusuna bağlı askeri araçları hedef aldı. IDF tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde ve hala devam etmekte olan saldırılarda Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, Suriye'nin güneyindeki Süveyda’ya doğru ilerleyen tankları, roketatarları, silah sistemlerini ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış silahlı pikapları vurdu" denildi.