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Muhalif güçler Halep'i ele geçirdi! Sokaklar 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısıyla inledi
01-12-2024 11:35
| Güncelleme: 01-12-2024 11:44
Suriye rejimi muhalifi silahlı gruplar, başlattıkları saldırı sonucu Halep ve stratejik noktaları ele geçirmişti. Halep'in rejimden arındırılması sonrası Halep'teki Türkmenler, Türk konakları ve Halep kalesinin yanında tur atarken Türk Sanat Müziği efsanelerinden Müzeyyen Senar'ın Fikrimin İnce Gülü şarkısını dinledi.