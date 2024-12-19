Video Galeri>DÜNYA>PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araç planına SMO'dan darbe! Etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araç planına SMO'dan darbe! Etkisiz hale getirildi
19-12-2024 11:36
| Güncelleme: 19-12-2024 11:45
Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin kontrolü kaybettikleri Münbiç şehrinden Fırat Nehri'nin doğu tarafına geçti. Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) kaçan teröristler, M4 Karayolu üzerinde yer alan Fırat Nehri’ndeki köprü girişine bomba yüklü kamyon bıraktı.
Kamyonu etkisiz hale getiren SMO güçleri, kamyonu köprü girişinden kaldırarak, PKK/YPG terör örgütünün kaçtığı Fırat Nehri’nin doğusuna geçmek için büyük bir engelden de kurtulmuş oldu.