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Prova uçuşunda facia! Jetler havada çarpıştı

Fransa’nın kuzeydoğusunda bulunan Saint-Dizier yakınlarında, Fransız Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibine bağlı 2 adet Alpha Jet tipi uçak, prova uçuşu sırasında havada çarpıştı.

Olay, Patrouille de France adlı hava akrobasi timinin gösteri hazırlıkları sırasında meydana geldi. Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, kazada uçaklardan biri bir siloya çarparak yangına neden oldu.

ÜÇÜNÜN DE BİLİNCİ AÇIK

Olay yerine hızla acil müdahale ekipleri sevk edildi. Uçaklarda bulunan iki pilot ve bir yolcunun fırlatma koltuklarıyla atlayarak kurtulduğu, üçünün de bilincinin açık olduğu belirtildi.

Yaralılardan birinin birden fazla travma yaşadığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Görgü tanıkları tarafından çekilen videolarda, altı uçağın dalış manevrası yaptığı sırada iki jetin birbirine temas ettiği ve ardından kontrolden çıkarak yere doğru serbest düşüşe geçtiği görüldü.

Uçaklardan birinin çarptığı silodan yükselen alevler ve yoğun duman kameralara yansıdı.

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