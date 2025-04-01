Şiddetli yağış Yunanistan'ı vurdu! Komşu selle mücadele ediyor

Yunanistan’ın Ege Denizi'nde yer alan popüler turistik noktalarından Paros ve Mikonos, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Dün öğleden sonra başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden kuvvetli fırtına, her iki adada yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle birçok araç sel sularına kapılırken, adalarda ulaşım büyük ölçüde aksadı. Yetkililer, can güvenliğini sağlamak amacıyla okulları tatil etti ve yalnızca acil yardım araçlarına yol izni verildi.

Öte yandan, ada halkına cep telefonu aracılığıyla uyarı mesajları gönderilerek dışarı çıkmamaları ve güvenli alanlarda kalmaları istendi.