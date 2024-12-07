Suriyeli muhalifler Şam'daki Hafız Esad heykelini devirdi
07-12-2024 18:11
| Güncelleme: 07-12-2024 18:13
Suriye'de muhalifler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Şam'da ilerleyişini sürdüren muhalif güçlerini destekleyen Suriyeliler Şam kırsaldaki heykeli yıktı.
Muhalif grupların Suriye'de birçok kenti ele geçirerek ilerleyişleri devam ederken, başkent Şam'ı da kuşatmaya başladılar. Muhaliflerin ilerleyişini kutlamak üzere bir araya gelen Suriyeliler, Şam kırsalındaki eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Muhalif güçleri destekleyen Suriyeliler, tezahüratlarla heykeli devirdikten sonra büyük sevinç yaşadı.