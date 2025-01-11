Video Galeri>DÜNYA>Tayland'daki kazaya müdahale eden Türk! 'Oğlum kaldırsanıza motoru'
Tayland'daki kazaya müdahale eden Türk! 'Oğlum kaldırsanıza motoru'
11-01-2025 13:19
| Güncelleme: 11-01-2025 13:25
Tayland'da motosiklet kazasına müdahale eden Türk'ün videosu Sosyal medyada gündem oldu. Talihsiz kadın yerde acı içinde yatarken üzerine devrilen motoru çevredekilerden kimsenin kaldırmak için yardım etmemesine tepki gösteren Türk'ün, "Olum mal mısınız? Motoru kaldırsanıza, ne biçim insanlarsınız" sözlerine yorum yağdı.