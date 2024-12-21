Video Galeri>DÜNYA>Tayvan parlamentosu meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Tayvan parlamentosu meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
21-12-2024 16:35
| Güncelleme: 21-12-2024 16:37
Tayvan parlamentosu, anayasa mahkemesinin yetkilerini sınırlayan ve devlet görevlilerinin görevden alınmasını zorlaştıran tartışmalı reform tasarısının oylaması öncesinde büyük bir kaosa sahne oldu. İktidar partisinin milletvekilleri, oylamayı engellemek amacıyla genel kurul salonuna koltuklarla barikat kurarken, muhalefetle girmeleri engellenmek istenen vekiller arasında arbede yaşandı. Meclisteki gerginlik, dışarıda yapılan protestolarla da desteklendi.