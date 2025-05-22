Uçağın burnunda delik açıldı! Şiddetli dolu havada paniğe neden oldu

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'den Keşmir bölgesinin en büyük kenti Srinagar'a giden IndiGo'ya ait yolcu uçağı, seferi sırasında şiddetli doluya yakalandı.

Yolcular arasında paniğin hakim olduğu olayda uçak da ciddi hasar aldı. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

CNN International’ın haberine göre, uçuş ve kabin ekibinin gerekli protokolleri takip ettiği ve uçağın güvenli bir şekilde Srinagar’a inebildiği ifade edildi.