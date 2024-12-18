Ukrayna askerlerinden Rus askerlerine 'yılbaşı sürprizi'
18-12-2024 13:03
| Güncelleme: 18-12-2024 13:05
Rusya ve Ukrayna savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken yaklaşan yılbaşının süsleri, insansız hava araçlarına (İHA) takıldı. Ukrayna askerleri, Rus askerlerini ren geyikleri, penguenler gibi yılbaşı süsleriyle süsleyerek avlama başladı. Ukrayna Özel Kuvvetleri, o anlara ilişkin videoyu ise sosyal medyada paylaştı. İHA'ların askerlere doğru daldıkları ve onların korku içinde koştukları görüldü.