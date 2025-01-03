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Yeni yılın en talihsizleri! Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
03-01-2025 09:15
| Güncelleme: 03-01-2025 09:22
2025 yılının ilk gününde Meksika'da turistleri taşıyan "Amore Mio" adlı lüks bir yat, kayalıklara çarparak dakikalar içinde suyun dibini boyladı. Turistlerin güvertede eğlendiği sırada tekne büyük bir kaya duvarına çarptı ve yolcular panik içinde güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Olayda 15 turist, yakındaki dalgıçlar tarafından kurtarıldı.