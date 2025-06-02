3 aylık bebeğin cesedi kanlar içinde mezarlıkta bulundu! İşte annenin görüntüleri

İstanbul Arnavutköy'de mezarlıkta bulunan bebek cesedinin şüphelileri anne ve bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken, üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulunmuştu. Annenin hastaneden kucağından bebeğiyle çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda bebeğin annesinin 20 yaşında A.Ç olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.