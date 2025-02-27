5 yaşındaki İbrahim'in feci ölümü! Esenyurt’taki feci kaza kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. 56 yaşındaki İhsan V.'nin kullandığı minibüs, bir sokağa girdi. O sırada arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Aldaher, minibüsün altında kaldı.

Feci kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aldaher’i hastaneye sevk etti. Hastaneye sevk edilen küçük çocuğun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek minibüs şoförü İhsan V.'yi gözaltına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.