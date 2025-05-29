572 yıl sonra aynı ruh! Ordu'da fetih coşkusu gemiyi karadan yürüttü

Ordu'da, İstanbul'un Fethi’nin 572. yıldönümünde düzenlenen etkinlikte, 10 metre uzunluğundaki maket bir gemi karadan yürütüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program, İsmet Paşa Caddesi'nde başlayıp Tayfun Gürsoy Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşte Fatih Sultan Mehmet, şehzade, üst rütbeli askerler, yeniçeriler ve köylüler canlandırıldı. Etkinlik, parkta yapılan kutlamalarla devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, program hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yılını kutluyoruz. İstanbul'un Fethi, çağ kapatıp çağ açana bir devir, gençlerimizin ve çocuklarımızın bunu bilmeleri gerekiyor. Biz de Gençlik Merkezlerimiz aracılığı ile gençlerimizin bu duyguları tam manası ile bilmesi, öğrenmesi ve yaşaması için bu programları düzenliyoruz. O dönemdeki gibi olmasa da en azından ecdadımızın neler yaşadığını bir nebze anlatmak istedik. Gemi maketi, oluşturulan bir ekip ile burada yapıldı. 10 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde. Başlangıcından bitişine kadar her aşamasını arkadaşlarımız ile birlikte yaşadık" dedi.

TEMSİLİ SAVAŞ YAPTILAR

Programda, top atış emri ile birlikte alanda önceden belirlenmiş 15 metrelik surda delik açılarak, belirlenen 5 kişilik Bizans askerleri ile temsili bir savaş başlatıldı. Ardından Ulubatlı Hasan’ın sancak dikimi ve Fatih Sultan Mehmet’in son konuşması gerçekleştirildi. İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının hücum marşı ile sona erdi.

Öte yandan vatandaşlar da düzenlenen etkinliğin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirttiler. Programa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.