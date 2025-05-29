Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

572 yıl sonra aynı ruh! Ordu'da fetih coşkusu gemiyi karadan yürüttü

Ordu'da, İstanbul'un Fethi’nin 572. yıldönümünde düzenlenen etkinlikte, 10 metre uzunluğundaki maket bir gemi karadan yürütüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program, İsmet Paşa Caddesi'nde başlayıp Tayfun Gürsoy Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşte Fatih Sultan Mehmet, şehzade, üst rütbeli askerler, yeniçeriler ve köylüler canlandırıldı. Etkinlik, parkta yapılan kutlamalarla devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, program hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yılını kutluyoruz. İstanbul'un Fethi, çağ kapatıp çağ açana bir devir, gençlerimizin ve çocuklarımızın bunu bilmeleri gerekiyor. Biz de Gençlik Merkezlerimiz aracılığı ile gençlerimizin bu duyguları tam manası ile bilmesi, öğrenmesi ve yaşaması için bu programları düzenliyoruz. O dönemdeki gibi olmasa da en azından ecdadımızın neler yaşadığını bir nebze anlatmak istedik. Gemi maketi, oluşturulan bir ekip ile burada yapıldı. 10 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde. Başlangıcından bitişine kadar her aşamasını arkadaşlarımız ile birlikte yaşadık" dedi.

TEMSİLİ SAVAŞ YAPTILAR

Programda, top atış emri ile birlikte alanda önceden belirlenmiş 15 metrelik surda delik açılarak, belirlenen 5 kişilik Bizans askerleri ile temsili bir savaş başlatıldı. Ardından Ulubatlı Hasan’ın sancak dikimi ve Fatih Sultan Mehmet’in son konuşması gerçekleştirildi. İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının hücum marşı ile sona erdi.

Öte yandan vatandaşlar da düzenlenen etkinliğin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirttiler. Programa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı
“Fetih 1453” temasıyla iş dünyasının zirvesi İstanbul’da buluşuyor
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.