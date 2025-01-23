Video Galeri>GÜNDEM>Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler! Bışıboş köpekler bu kez de paraşütçülerin kâbusu oldu
Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler! Bışıboş köpekler bu kez de paraşütçülerin kâbusu oldu
23-01-2025 10:26
| Güncelleme: 23-01-2025 10:28
Siirt'te yamaç paraşütü ile atlayış yapan iki kişi, iniş sırasında kendilerini kovalayan köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan ve beraberindeki bir yolcu, Botan Vadisi Milli Parkı'nda uçuş gerçekleştirdi. Aksiyon kamera ile uçuşu görüntüleyen paraşütçüler, Tehte Mendik mevkisinde iniş yapacakları sırada bölgede bulunan köpeklerin kovalaması nedeniyle tehlike atlattı. Köpeklerin kovalaması, aksiyon kamerasınca kaydedildi.