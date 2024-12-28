Alışveriş merkezinde genç kızlar saç saça baş başa kavga etti!

Binada korkutan patlama: Çok sayıda yaralı var

Van'da fırtına çatıları uçurdu: Çok sayıda hayvan öldü!

Beylikdüzü'nde feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Kalite kontrol kedi! Marketteki dolaba girip afiyetle yedi

Yürekleri ısıtan bir hikaye! İşçiler ve tilkinin dostluğu gülümsetiyor

Bisikletli tacizci yakayı ele verdi! Görüntüler infiale neden olmuştu

Cem Küçük canlı yayında konuştu: En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı!

YAŞAM

Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor!