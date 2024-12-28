Alışveriş merkezinde genç kızlar saç saça baş başa kavga etti!
28-12-2024 23:47
| Güncelleme: 28-12-2024 23:48
Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde, dün akşam saatlerinde genç kızlar arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.
Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, bir kızın masada bulunan sandalyeyi fırlattığı anlar da görüntülerde dikkat çekti. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Yaşanan gerginlik, alışveriş merkezindeki diğer vatandaşları endişelendirdi.