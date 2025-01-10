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Alkollü sürücü denetimden kaçamayınca isyan etti! 'Millet banka soyuyor biz günah mı işledik'
10-01-2025 10:30
| Güncelleme: 10-01-2025 10:32
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde denetimden kaçmak isterken yakalanan alkollü sürücü, kendisin denetim noktasını görünce mi kaçtığını soran basın mensuplarına 'Hayır, arabamda uyuyacaktım' diye cevap verdi. Sürücünün polis ekipleriyle ceza pazarlığı yaptığı anlar da kameraya yansıdı.