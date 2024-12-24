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Alkollü sürücü polisleri canından bezdirdi, yetmedi azarladı! 'Dünkü çocuk musun?'

24-12-2024 11:25 | Güncelleme: 24-12-2024 11:29
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Aksaray'da kaza geçiren yaralı arkadaşını görmek için aracıyla olay yerine gelen alkollü sürücü, kendisine müdahale etmek isteyen polislerin fotoğraflarını çekti. Polisin telefonu almasına sinirlenen alkollü şahıs, "Dünkü çocuk musun" diyerek polis memurunu azarladı. 'Pes' dedirten o anlar kameralara yansıdı...

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