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Alkollü sürücü polisleri canından bezdirdi, yetmedi azarladı! 'Dünkü çocuk musun?'
24-12-2024 11:25
| Güncelleme: 24-12-2024 11:29
Aksaray'da kaza geçiren yaralı arkadaşını görmek için aracıyla olay yerine gelen alkollü sürücü, kendisine müdahale etmek isteyen polislerin fotoğraflarını çekti. Polisin telefonu almasına sinirlenen alkollü şahıs, "Dünkü çocuk musun" diyerek polis memurunu azarladı. 'Pes' dedirten o anlar kameralara yansıdı...