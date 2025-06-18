Alt tarafı bir yemek yapacaktı, başına gelmeyen kalmadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşlı bir kadının yemek pişirmek için bahçede yaktığı ateş faciaya neden oldu. Kurumuş otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıkarak hem evi hem de hayvan damını küle çevirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Muammer Batan’a ait evde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (75) isimli yaşlı kadın evin önünde yemek yapmak için ateş yaktı. Ateşin yakıldığı alanın yakınında bulunan kuru ot ve çırpılar tutuştu. Alevler kısa sürede eve ve bitişiğindeki dama sıçradı.

Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek ev ve dama yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev ve dam tamamen yandı. Yangın sırasında damda bulunan 2 keçi de telef oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.