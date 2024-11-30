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Anahtar teslim töreninde gülümseten anlar! Erdoğan'dan depremzedeye: '2 çocuk yetmez 3'e tamamlayın'
30-11-2024 17:27
| Güncelleme: 30-11-2024 17:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende konuşmasının ardından deprem bölgesindeki şehirlere bağlanarak anahtar teslimi yaptı. Yapılan bir bağlantıda yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Erdoğan, TOKİ dairesinin teslim edildiği vatandaşa kaç çocuklarının olduğunu sordu. Bir depremzeden "iki" yanıtını alan Erdoğan, çocuk sayısını üçe tamamlamalarını istedi: Depremzede ise "İnşallah" yanıtını verdi.