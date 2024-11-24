Ankara yılın ilk karına kavuştu: Kartpostallık görüntüler
24-11-2024 01:38
| Güncelleme: 24-11-2024 01:42
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuklar sonrası bazı illerimiz yılın ilk karıyla tanıştı. Başkent Ankaralılar da kar yağışının tadını çıkarmak için sokaklara koştu. Aileler yanlarında çocuklarıyla Kuğulu Park, Seğmenler ve Atakule gibi yerlerde toplanarak eğlendi.
Kar yağdığı zaman okulların tatil olduğunu hatırladığını söyleyen Azra Andaç, “Çocukken okul tatil edilir ya böyle uyanırsın Naz Alay, “Ben çok mutluyum, benim Ankara'ya ilk gelişim hem karı gördüm hem Ankara'yı gördüm ortamda çok şahane” diye konuştu. İstanbul'dan gelen çocuklarını dışarı çıkardığı zaman karla karşılaştıklarını aktaran Hızır Naki Kahyaoğlu ise, “Çocuklarım İstanbul'dan gezmeye geldi, onları buraya gezmeye getirdim. Atatürk'ün karşılandığı yeri göstermek istedim ve bu doğal güzellikler karşılaştık” dedi.