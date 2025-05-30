Antalya'da dolu felaketi! Gözyaşları içinde anlattı: 'Bu sene bu çiftçi ne çekti ya!'

Antalya'da dolu felaketi yaşanıyor. Dün etkili olan ve aniden bastıran dolu yağışı kentin bazı ilçelerinde olumsuzluğa neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren ceviz büyüklüğündeki yağışı, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Alacabel’de kar görüntülerini aratmayan manzara ortaya çıktı. Ekipler küreme çalışması yaptı. Yanköy, Şatırlı ve Tekke mahallelerinde 30'a yakın seranın plastik örtüleri yırtıldı, camları kırıldı; açık alandaki karpuz tarlaları da ciddi hasar gördü. Yaşanan felaketin ardından bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Videoda, gözyaşları içinde konuşan kadın çiftçi, "Bu meyve bitti şu an, arabanın camları kırıldı. Felaketi yaşıyoruz. Bütün bahçem mahvoldu. Bu sene bu çiftçi ne çekti ya!" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.