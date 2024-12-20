Video Galeri>GÜNDEM>Antalya'da gökten kedi yağdı! Gencin kafasına düştü, o anlar anbean kaydedildi
Antalya'da gökten kedi yağdı! Gencin kafasına düştü, o anlar anbean kaydedildi
20-12-2024 19:16
| Güncelleme: 20-12-2024 19:23
Antalya’da arkadaş grubunun kaldırımda sohbet ettiği sırada yaşanan ilginç bir olay güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Çatıdan aniden düşen bir kedi, gençlerden birinin başına isabet etti. Olayın ardından hızla kaçarak uzaklaşan kedinin çırpınışları sosyal medyada gündem oldu. O onlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.