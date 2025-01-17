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Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı
17-01-2025 17:35
| Güncelleme: 17-01-2025 17:37
Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi’nde asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki B.S.A., saklandığı apartmanda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kaçma ve yakalanma anları, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.