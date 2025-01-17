Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı

Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı

17-01-2025 17:35 | Güncelleme: 17-01-2025 17:37
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi’nde asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki B.S.A., saklandığı apartmanda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kaçma ve yakalanma anları, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı
Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay
120 bin çivi, 9 ay çalışma: Filografi sanatıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni resmetti - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
120 bin çivi, 9 ay çalışma: Filografi sanatıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni resmetti
Direksiyonda rahatsızlandı, trafiği birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Direksiyonda rahatsızlandı, trafiği birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada
İşte sahte içkilerin üretildiği yer! 38 kişiyi bu pislik yuvası öldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
İşte sahte içkilerin üretildiği yer! 38 kişiyi bu pislik yuvası öldürdü
Bu kedinin 4 kulağı var! Sosyal medyada binlerce kişi takip ediyor - GÜNDEMGÜNDEM
Bu kedinin 4 kulağı var! Sosyal medyada binlerce kişi takip ediyor
'Kumam oldukları yetti' deyip, damadın arkadaşlarına öyle bir şey yaptı ki... - GÜNDEMGÜNDEM
'Kumam oldukları yetti' deyip, damadın arkadaşlarına öyle bir şey yaptı ki...
Serdar Ortaç Squid Game kadrosunda! Video sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Serdar Ortaç Squid Game kadrosunda! Video sosyal medyada gündem oldu
Pompalı maganda kıskıvrak! Dehşet anları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Pompalı maganda kıskıvrak! Dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta çevreye zarar veren gence tekme tokat dayak! - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta çevreye zarar veren gence tekme tokat dayak!
SpaceX'in Starship'i atmosfere böyle girdi! Parçaları meteor gibi gökyüzünü aydınlattı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
SpaceX'in Starship'i atmosfere böyle girdi! Parçaları meteor gibi gökyüzünü aydınlattı
Kadınların feci kavgası kamerada! Saç baş birbirlerine girdiler - GÜNDEMGÜNDEM
Kadınların feci kavgası kamerada! Saç baş birbirlerine girdiler
Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı - YAŞAMYAŞAM
Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı
Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsü alev topuna döndü! - GÜNDEMGÜNDEM
Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsü alev topuna döndü!
CHP, Beşiktaş davasını Esenyurt'tan ayırdı! 'İşin içinde yolsuzluk, rüşvet var' - GÜNDEMGÜNDEM
CHP, Beşiktaş davasını Esenyurt'tan ayırdı! 'İşin içinde yolsuzluk, rüşvet var'
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı
İşte sahte içkilerin üretildiği yer! 38 kişiyi bu pislik yuvası öldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
İşte sahte içkilerin üretildiği yer! 38 kişiyi bu pislik yuvası öldürdü
Direksiyonda rahatsızlandı, trafiği birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Direksiyonda rahatsızlandı, trafiği birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada
Bu kedinin 4 kulağı var! Sosyal medyada binlerce kişi takip ediyor - GÜNDEMGÜNDEM
Bu kedinin 4 kulağı var! Sosyal medyada binlerce kişi takip ediyor
'Kumam oldukları yetti' deyip, damadın arkadaşlarına öyle bir şey yaptı ki... - GÜNDEMGÜNDEM
'Kumam oldukları yetti' deyip, damadın arkadaşlarına öyle bir şey yaptı ki...
Serdar Ortaç Squid Game kadrosunda! Video sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Serdar Ortaç Squid Game kadrosunda! Video sosyal medyada gündem oldu
Pompalı maganda kıskıvrak! Dehşet anları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Pompalı maganda kıskıvrak! Dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta çevreye zarar veren gence tekme tokat dayak! - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta çevreye zarar veren gence tekme tokat dayak!
Kadınların feci kavgası kamerada! Saç baş birbirlerine girdiler - GÜNDEMGÜNDEM
Kadınların feci kavgası kamerada! Saç baş birbirlerine girdiler