Son Dakika Haber Videoları

GÜNDEM

Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı

GÜNDEM

Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı

TEKNOLOJİ

Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay

KÜLTÜR - SANAT

120 bin çivi, 9 ay çalışma: Filografi sanatıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni resmetti

GÜNDEM

Direksiyonda rahatsızlandı, trafiği birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada

GÜNDEM

İşte sahte içkilerin üretildiği yer! 38 kişiyi bu pislik yuvası öldürdü

GÜNDEM

Bu kedinin 4 kulağı var! Sosyal medyada binlerce kişi takip ediyor

GÜNDEM

'Kumam oldukları yetti' deyip, damadın arkadaşlarına öyle bir şey yaptı ki...

GÜNDEM

Serdar Ortaç Squid Game kadrosunda! Video sosyal medyada gündem oldu

GÜNDEM

Pompalı maganda kıskıvrak! Dehşet anları kamerada

GÜNDEM

Esenyurt'ta çevreye zarar veren gence tekme tokat dayak!

TEKNOLOJİ

SpaceX'in Starship'i atmosfere böyle girdi! Parçaları meteor gibi gökyüzünü aydınlattı

GÜNDEM

Kadınların feci kavgası kamerada! Saç baş birbirlerine girdiler

YAŞAM

Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı

GÜNDEM

Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsü alev topuna döndü!

GÜNDEM

CHP, Beşiktaş davasını Esenyurt'tan ayırdı! 'İşin içinde yolsuzluk, rüşvet var'