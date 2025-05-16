Aracıyla 120 km hızla gitti, öndeki tıra yetişemedi

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi geçişinde bir otomobil sürücüsünün kaydettiği görüntü dikkat çekti. Sakarya istikametinde seyir halinde olan tır sürücüsü hız limitini tanımadı. Yüksek hızda giden tıra, aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yetişmekte güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TIRA YETİŞMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

"Önümdeki tırı geçmek için bir çaba sarf ediyorum. Sonra niye Geyve yolunda kaza oluyor. Sebebi bu arkadaşlar yüzünden" ifadeleri ile kaydedilen görüntülerde, otomobilin 120 kilometre hıza ulaştığı ve ancak hala tıra yetişmekte zorluk çektiği görüldü.

