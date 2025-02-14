Aselsan’dan TSK paylaşımı: Görünenin ötesinde!

TSK RÜTBELERİ NELERDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay, astsubay ve erbaş/er olmak üzere üç ana rütbe grubu bulunmaktadır. Subay rütbeleri arasında en düşük rütbe teğmen, ardından üsteğmen ve yüzbaşı gelir. Orta seviyede binbaşı, yarbay ve albay bulunur. Generaller sınıfında ise sırasıyla tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral ve en yüksek rütbe olan orgeneral yer alır. Astsubay rütbeleri, en alt seviyede astsubay çavuş ile başlar ve ardından astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, başçavuş ve en yüksek rütbe olan kıdemli başçavuş gelir. Erbaş ve er rütbelerinde ise en düşük rütbe er, onun bir üstü onbaşı, ardından çavuş ve en yüksek erbaş rütbesi olan başçavuş bulunmaktadır.