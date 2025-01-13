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Aydın'da tren yolunda korkutan anlar: Araç bir anda devrildi

13-01-2025 00:39 | Güncelleme: 13-01-2025 00:42
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Aydın’ın Söke ilçesinde, bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Adnan Kahveci Caddesi’nde H.Ç. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle raylara düştü ve devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin raylara düşmesi ve ardından devrilmesi açıkça görülüyor.

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