Bakan Kurum'dan dikkat çeken paylaşım! 'Yıldız gibi parlayacak'
20-01-2025 10:55
| Güncelleme: 20-01-2025 10:57
Malatya'da depremde ağır yıkıma uğrayan Bakırcılar Çarşısı, vatandaşın ve esnafın talebi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca kendi yerinde sağlamlaştırılmış zeminde yeniden yapılıyor. Bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Sosyal medya hesabından inşa çalışmalarının görüntülerini paylaşan Kurum, “Bakırcılar Çarşısı Malatya’nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak” dedi.