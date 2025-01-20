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Bakan Kurum'dan dikkat çeken paylaşım! 'Yıldız gibi parlayacak'

20-01-2025 10:55 | Güncelleme: 20-01-2025 10:57
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Malatya'da depremde ağır yıkıma uğrayan Bakırcılar Çarşısı, vatandaşın ve esnafın talebi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca kendi yerinde sağlamlaştırılmış zeminde yeniden yapılıyor. Bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Sosyal medya hesabından inşa çalışmalarının görüntülerini paylaşan Kurum, “Bakırcılar Çarşısı Malatya’nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak” dedi.

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