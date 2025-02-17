Balıkçılar 1 aydır denize ağ atamıyor! Müsilaj kâbusu geri döndü
Çanakkale'de balıkçılar, denizde görülen müsilaj sebebiyle 1 aydır denize ağ atamamaktan şikayetçi. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilajın balıkçılık faaliyetlerini etkilediğini belirterek, "Şu anda Marmara Denizi'nde, Çanakkale kıyılarında Bozcaada‘ya kadar, Gökçeada kıyıları, Saros Körfezi'ne kadar müsilajdan etkilenmiş durumda ve balıkçılar ağlarını denize indiremiyor" dedi. Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıklara herhangi bir zehir etkisi bulunmadığını da belirtti.
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Sıkça Sorulan Sorular
Müsilaj nedir, neden oluşur?
Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmaların ürettiği sümüksü ve yapışkan bir madde olarak bilinmektedir. Deniz sıcaklığının yükselmesi ile bakteri sayısındaki artış, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj oluşumuna sebep olmaktadır.