Balıkçılar 1 aydır denize ağ atamıyor! Müsilaj kâbusu geri döndü

Müsilaj nedir, neden oluşur?

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmaların ürettiği sümüksü ve yapışkan bir madde olarak bilinmektedir. Deniz sıcaklığının yükselmesi ile bakteri sayısındaki artış, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj oluşumuna sebep olmaktadır.