Başıboş köpek saldırısında emsal karar! İBB'den tazminat alacak
İstanbul Silivri'de uğradığı başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanan imamın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Silivri Belediyesi'ne açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, İBB ve belediyenin davacıya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Başıboş köpek yasası nedir?
Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak. Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.30 Tem 2024