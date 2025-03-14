Başıboş köpekler bu kez de otomobili paramparça etti! 'İnsan geçseydi hücresi kalmazdı'
Yalova'da Başıboş köpeklerin otomobillere saldırarak parçalaması sonrası konuşan araç sahibi, kaportada ciddi kan izleri olduğunu ve ağızları parçalanmasına rağmen o köpeklerin arabayı parçalamaya devam ettiklerini belirterek "Başka bir insan geçseydi hücresini bırakmazlardı diye düşünüyorum" dedi.
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Sıkça Sorulan Sorular
BAŞIBOŞ KÖPEK YASASI NE?
Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak. Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.