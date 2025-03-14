Başıboş köpekler bu kez de otomobili paramparça etti! 'İnsan geçseydi hücresi kalmazdı'

Yalova'da Başıboş köpeklerin otomobillere saldırarak parçalaması sonrası konuşan araç sahibi, kaportada ciddi kan izleri olduğunu ve ağızları parçalanmasına rağmen o köpeklerin arabayı parçalamaya devam ettiklerini belirterek "Başka bir insan geçseydi hücresini bırakmazlardı diye düşünüyorum" dedi.

