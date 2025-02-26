Bayburtlu vatandaşın soğuk havaya gülümseten tepkisi: "İsyan etmiyoruz ama..."

Bayburt şehir merkezinde kuru soğuk ve ayaz etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar geriledi. Güneşin etkisiyle 10 derece artan sıcaklık, gündüz saatlerinde eksi 8 derece olarak ölçüldü.

"BİRAZ SICAKLIK GÖRSEK FENA OLMAZDI"

Sert soğuklardan olumsuz etkilendiğini dile getiren bir başka Bayburtlu ise, "Kurban olduğum Mevlam Antalya'ya verdiği sıcağı buraya da versin, isyan etmiyoruz ama biz de biraz sıcaklık görseydik iyi olurdu" dedi.