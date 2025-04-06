Bayraktar KALKAN DİHA kritik eşiği aştı! Bir test daha tamam

Baykar tarafından geliştirilen dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip Bayraktar KALKAN DİHA PT-5, 62. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek sistem tanımlama testlerini tamamladı. 8 bin feet irtifada uçan araç, toplamda 291 saatlik uçuş süresine ulaştı. Gelişim süreci hızla devam eden KALKAN DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak Türk savunma sanayiinin gücüne güç katacak.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA ÖZELLİKLERİ

Bayraktar KALKAN DİHA'nın temel özellikleri arasında otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış / iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yetenekleri bulunuyor. Araç ayrıca elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçebilir, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunur. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon sunuluyor.

Hava aracının uçuş kontrol sistemi, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebiliyor.