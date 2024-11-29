Bayrampaşa'da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla dehşet saçtı!
29-11-2024 15:18
| Güncelleme: 29-11-2024 15:23
Bayrampaşa'da bir kişi uzun namlulu silahla sokak ortasında dehşet saçtı. K.S isimli şüpheli minibüs duraklarının bulunduğu bir iş yerine girerek oradan aldığı uzun namlulu silahla havaya 6-7 el ateş etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Dehşet saçan maganda polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.