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Bebeğin boğazına yabancı cisim kaçtı! Ailenin yaşadığı korku dolu anlar kamerada
18-12-2024 11:07
| Güncelleme: 18-12-2024 11:11
İstanbul Avcılar’da 2 yaşındaki D.T. isimli bebeğin nefes borusuna yabancı cisim takıldı. Yüksek ateşli olduğu belirtilen bebeklerini büyük bir panikle dışarı çıkaran aile çevredekilerden yardım istedi. Fenalaşan çocuk ailesi tarafından araçla hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ailenin yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.