Beşar Esad Diyarbakır'da! Sosyal medya paylaşımları gülmekten kırdı geçirdi

Muhalifler PKK/YPG'yi bir yıkıma daha uğrattı! Deyrizor geri alındı

Otomobil ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı!

Hakan Fidan'dan DEM Parti'li vekillere: Sizin için Kürtler PKK’dan ibaret!

Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar

Tesla'nın insansı robotu Optimus, zorlu arazi testinde şov yaptı

YAŞAM

Çaktırmadan geldi, simidi alıp kayıplara karıştı! Her gün aynı şeyi yapıyor: Yaramaz kedi kamerada