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Beşar Esad Diyarbakır'da! Sosyal medya paylaşımları gülmekten kırdı geçirdi
09-12-2024 14:46
| Güncelleme: 09-12-2024 14:48
Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. Rejimi düşen Esad, Rusya'ya kaçtı. Ancak bu konuya dair detaylı bir açıklama ya da görsel gelmedi. Yaşanan gelişmelerin ardından "Esad nerede?" "Esad gerçekten Rusya'da mı?" soruları sorulurken, Diyarbakır'dan ilginç ve güldüren bir görüntü geldi. Beşar Esad'a benzeyen bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.Adamın sokakta yürüdüğü anları kayda alan bir vatandaş, 'Esad iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar.' dedi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış", "Aynısı ya aynısı" yorumunda bulundu.