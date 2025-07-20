Beylikdüzü'nde AVM'de esnaf kavgası! Kaldırıp yere çaldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir AVM'de sinirler gerildi. Esnaf olduğu öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Olay, Barış Mahallesi Adakent Caddesi üzerinde bulunan Beyaz City AVM'de yaşandı. İddiaya göre, AVM'de esnaf olan iki kişi yürürken aralarında geçen sözlü diyaloğun ardından saniyeler içerisinde kavgaya tutuştub. Tarafların birbirine saldırdığı o anlar AVM'nin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın yürürken denk gelip birbirine hamle yaptığı ve kavgaya tutuştukları anlar yer aldı. Bu arada kavga esnasında taraflardan birinin diğerini belinden kavrayıp ayaklarını yerden kestikten sonra yere çaldığı anlar da dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle ayrılan şahısların birbirinden şikayetçi oldukları bildirildi.