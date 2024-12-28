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Binada korkutan patlama: Çok sayıda yaralı var

28-12-2024 20:34 | Güncelleme: 28-12-2024 21:16
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde, 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralandı. Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonrası dairede yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Vali Aktaş, gazetecilere, "Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın, patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Tüm itfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

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