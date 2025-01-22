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Böyle vicdansızlık görülmedi! Yangında ölenler için söyledikleri infiale neden oldu

22-01-2025 10:03 | Güncelleme: 22-01-2025 10:13
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Türkiye Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 vatandaşımıza ağlıyor. Yürekleri yakan olay nedeniyle milli yas ilan edilirken, sosyal medya üzerinden çirkin yorumlarda bulunuluyor. Bunun son örneği, TikTok canlı yayınında kayıtlara geçti. İki kadının yaptığı yayın sırasında söylenen sözler, sosyal medyada infiale neden oldu. Kadın, otelde hayatını kaybeden vatandaşlar için "Ben zenginlere ağlamıyorum. 37 bin TL ver havanı at, herkes kaderini yaşar. Eceliyle herkes ölür." ifadelerini kullandı.

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