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Bunalıma giren adam ortalığı birbirine kattı! Camları kırıp polislere fırça attı
10-12-2024 09:21
| Güncelleme: 10-12-2024 10:40
Konya'da bunalıma giren G.K., dairenin balkonunda bulunan camları kırarak sokağa fırlatmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Apartmana girmeye çalışan ekiplere tepki gösteren G.K., bir süre polise direnerek cam ve plastik parçaları kırmaya devam etti. polisler bir süre sonra, önce apartmana, ardından G.K.'nin bulunduğu dairenin kapısını açarak içeriye girdi. İkna edilen G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından daireden çıkartılarak hazırda bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kollarında ve vücudunda kesiler olan G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.