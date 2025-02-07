Bunun adı resmen nazar! “Polise ne güzel iniyor” dedi, ardından olanlar oldu

İstanbul Eyüpsultan'da bir vatandaş, yokuştan inen araçların videosunu çekerken, o sırada inen bir polis aracına, “Bak, polise ne güzel iniyor” dedi ve sonrasında olanlar oldu. Vatandaşın sözlerinin hemen ardından izlediği polis aracı aniden kaza yaptı. Sosyal medyada gündem olan videoya, "Maşallah dediği 3 gün yaşamaz", “Şom ağız nedir konulu video”, “Abla konum at da evinin etrafında dolaşmayalım” gidi komik yorumlar yağdı.



