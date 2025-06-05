Bursa'da hortum paniği! Bir anda tozu dumana kattı

HORTUM NEDEN OLUR?

hava kütlelerinden sıcak ve nemli olan kütlenin aşağıda, soğuk ve kuru olanın yukarıda konumlanmasıyla tetiklenen bir doğa olayıdır. Bu iki kütleden yoğunluğu yüksek olan soğuk hava aşağı inerek, yoğunluğu az olan sıcak hava ise yukarı çıkarak dengeye ulaşmak ister