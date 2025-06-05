Bursa'da hortum paniği! Bir anda tozu dumana kattı
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde meydana gelen hortum, tozu dumana kattı. Hortumun yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi vatandaşlarda korku ve panik oluşturdu. Görüntülerde hortumun etkisiyle çevredeki bazı hafif cisimlerin savrulduğu, insanların panik içinde güvenli alanlara doğru yöneldiği anlar yer aldı.
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Sıkça Sorulan Sorular
HORTUM NEDEN OLUR?
hava kütlelerinden sıcak ve nemli olan kütlenin aşağıda, soğuk ve kuru olanın yukarıda konumlanmasıyla tetiklenen bir doğa olayıdır. Bu iki kütleden yoğunluğu yüksek olan soğuk hava aşağı inerek, yoğunluğu az olan sıcak hava ise yukarı çıkarak dengeye ulaşmak ister