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Çakal sürüsüyle karşılaşan Trabzonlunun sözleri güldürdü! 'Arabada yer var geliyorsan haydi ne koşuyorsun?'
23-12-2024 16:31
| Güncelleme: 23-12-2024 16:33
Trabzon’da kar yağışının ardından aç kalan çakal sürüsü, köylere inerek karayolunda koşuşturdu. Sosyal medya fenomeni Ali Osman Erçin, çakalları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, Trabzon şivesiyle eğlenceli bir şekilde yorumladı. Söz konusu görüntüler izleyenleri tebessüm ettirdi. Videoda, çakalların hızla yolun ortasında koştuğu anlarda Erçin, Trabzon şivesiyle 'Çakal gel buraya nereye koşuyorsun, arabada yer var geliyorsan, haydi ne koşuyorsun? Nereye baskına gidiyorsun?' şeklinde esprili ifadeler kullandı. Erçin’in eğlenceli ses tonu ve şiveli anlatımı çok sayıda beğeni aldı.