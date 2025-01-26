Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi
26-01-2025 10:31
| Güncelleme: 26-01-2025 11:01
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy Balıkçı Barınağı girişinde denizin içinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma deniz mayını bulundu. İngiliz menşeili 110 yıllık mayının imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi. Gerekli önlemleri alan ekipler mayını denizin içinde imha etti. Sudan çıkarılan mayının parçaları Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.