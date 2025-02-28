Çanakkaleli çiftçi hayatının şokunu yaşadı! 8 metrelik dev yılan: 'Hayatımda böylesini görmedim'

YILAN SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Yılan Sokmasında bölgeye soğuk uygulama yapılması önerilir. Yaralanan bölgeye direkt olarak buz koymak yerine temiz bir bezle sarılan buz bölgeye kompres edilerek buzun deriye temas etmesi engellenebilir.