Çanakkaleli çiftçi hayatının şokunu yaşadı! 8 metrelik dev yılan: 'Hayatımda böylesini görmedim'
Çanakkale'de tarlasına gübre attıktan sonra ilçeye dönüş yapan Günay Kılıç ve yeğeni Savaş Kılıç yol ortasında yaklaşık 8 metre boyunda, halk arasında 'Bozyörük' olarak bilinen Hazer cinsi yılanı görünce şok oldu. Meşe ağacına tırmanan yılan cep telefonu ile görüntülendi.
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Sıkça Sorulan Sorular
YILAN SOKMASINA NE İYİ GELİR?
Yılan Sokmasında bölgeye soğuk uygulama yapılması önerilir. Yaralanan bölgeye direkt olarak buz koymak yerine temiz bir bezle sarılan buz bölgeye kompres edilerek buzun deriye temas etmesi engellenebilir.