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Çöpten bulduğu çuval az daha öldürüyordu! İşte küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar!
12-12-2024 09:47
| Güncelleme: 12-12-2024 09:54
Batman'da çöpten aldığı çuvalla oynamaya başlayan çocuk ölümden döndü. Görüntülerde caddedeki çöp kutusu yanına bırakılan çuvalı alan çocuğun çuvalla bir süre oynadıktan sonra kafasına geçirdiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü görülüyor. Daha sonra ise cadde ortasındaki hareketli çuvalı fark eden esnaf hızla koşarak çocuğu içine girdiği çuvaldan kurtarıyor.