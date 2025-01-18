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Çorum Belediyesi'nin Squid Game' videosu viral oldu! 'Oyuncu 019 elendi'

18-01-2025 13:20 | Güncelleme: 18-01-2025 13:24
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Çorum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı 'Squid Game' temalı paylaşım kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum aldı. "Temizlik kırmızı çizgimiz. Bizimle oyun olmaz!" notuyla paylaşılan videoda Güney Kore yapımı 'Squid Game' adlı diziden esinlenilerek, çevre kirliliği konusuna değinildi.

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