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Çukur dizisi adeta gerçek oldu! Kanlı tezgah kavgası anbean kaydedildi
11-01-2025 23:41
| Güncelleme: 11-01-2025 23:46
Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde, kıraathane işleten iki kadın ile seyyar satıcı arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada seyyar satıcı Ercan Çali (34) hayatını kaybederken, olayla ilgili iki kadın gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Esnaf Loncası Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın, aynı sokakta tezgah açan Ercan Çali’den yerini değiştirmesini istedi. Tezgah tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, kavga sırasında silahını çekerek Çali’ye ateş etti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çali’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Çali, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çali’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kanlı saldırı anı Ekol Tv tarafından yayımlandı.