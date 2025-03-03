Deniz marulu İzmir'i sardı! İşte sebebi...

İzmir'de Karşıyaka'ya bağlı Bostanlı sahili kıyılarını deniz marulu sardı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, korkutan manzaranın nedenini açıkladı. Son yıllarda yaşanan deniz marulu patlamalarının sürpriz olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Körfez özellikle 2012'den sonra doygunluğa erişmeye başladı. Böylelikle yavaş yavaş deniz marulları da patlamaya başladı. Önceden nisan ayının sonlarında ve kasım ayında patlamalar yaşanıyordu. Fakat şu an yılın 12 ayı hava sıcaklığı ortalamanın çok az üstüne çıktığında deniz marullarını görüyoruz. Çünkü deniz çok kirli ve çok doygun" diye konuştu.



