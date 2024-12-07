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Erdoğan, depremde iki hafız çocuğunu kaybeden ailenin acısını paylaştı

07-12-2024 21:19 | Güncelleme: 07-12-2024 21:33
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te depremzede bir aileyi ziyaret etti. Ailenin 11-12 yaşlarında iki hafız oğullarını depremde şehit olduklarını öğrenen Erdoğan aileyle yakından ilgilendi. Ev sahipleri, depremde hafız iki çocuklarını kaybettiklerini, diğer iki çocuklarıyla 40'ıncı saatte enkazdan çıktıklarını anlattı, Erdoğan'a vefat eden çocuklarının fotoğraflarını gösterdi. Ayrıca, ev hanımının depremde sol kolunu kaybettiğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, protez yapılmış olup olmadığını sordu. Aile, protez ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise protezin yerli olarak yapıldığını belirtti. Evdeki küçük çocuklar ise Erdoğan'a tablet hediye ettikten sonra, Cumhurbaşkanının elini öperek teşekkür etti.

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