Her patlamada yerlerinden sıçrıyorlar! Deprem oldu sanıp kaçıyorlar

Erdoğan, depremde iki hafız çocuğunu kaybeden ailenin acısını paylaştı

Halep'te Türk lirası kullanılmaya başlandı! Kimse Suriye lirasıyla alışveriş yapmıyor

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Yeni doğum yapan inek, yavrusu için kendini feda etti! Alevlerin üzerine oturarak söndürmeye çalıştı